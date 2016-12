Accusé de détournement…Mbaye Dione blanchi par la justice

Le mercredi 14 décembre 2016, la Chambre d’accusation de la Cours d’Appel de Thiès a, lors de son délibéré, accordé un non- lieu au Maire de Ngoundiane Monsieur Mbaye DIONE ainsi que ses coïnculpés Messieurs Cheikh KANDJI, Aliou TINE conseillers municipaux, proches du Maire et Babacar DIONE Collecteur de recettes à la Mairie. Cette décision vient confirmer l’ordonnance de non-lieu accordée par le Juge d’instruction en date du 26 juillet 2016. Par conséquent, l’Etat du Sénégal qui s’était constitué partie civile dans cette affaire va lui restituer la somme de cinquante millions de francs cfa et la villa d’un de ses ami et qui est sise à la Cité SOPRIM qu’il avaient cautionnés pour recouvrer la liberté.



Le 06 Aout 2015, suite à une plainte déposée par ses adversaires politiques, Monsieur Mbaye DIONE était accusé, à tort, d’avoir détourné des deniers publics à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA dans l’exercice de ses fonctions d’édile de cette Commune située dans le Département de Thiès. Pour rappel, tout était parti d’une accusation contre les Collecteurs de recettes des droits de stationnement des camions gros porteurs qui fréquentent les carrières de basalte de cette localité. En plus de cette affaire, les enquêteurs finiront par fouiller toute la gestion par Mbaye DIONE de cette Collectivité depuis 2009 et aurait décelé des détournements de plus de 200 millions, ce qui avait défrayé la chronique lors de l’été 2015 et qui avait sérieusement entaché l’honorabilité de ce jeune cadre, après sa garde à vue de 24 heures au Commissariat de Thiès. Beaucoup d’observateurs qui avaient aussitôt trouvé ces accusations grotesques, avaient alors raison de l’assimiler à une cabale politique orchestrée par des adversaires du Maire. En effet, ce dernier est connu pour son franc- parlé qui dérange aussi bien ses opposants que certains de ses camarades de parti et alliés de Benno Bokk Yaakaar. Il faut surtout rappeler que cette affaire avait éclaté seulement quelques mois après la crise qui avait secoué son parti, l’AFP ; une crise qui a été à l’origine de l’exclusion de Malick GAKOU, Président du Grand Parti et certains de ses ex camarades du parti de Moustapha Niasse ainsi que plusieurs militants et responsables jeunes dont certains étaient connus pour être des proches du Maire de Ngoundiane.



Toutes nos tentatives pour recueillir la réaction du principal concerné suite à cette décision judiciaire, sont restées vaines, il a plutôt préféré nous renvoyer à ses avocats Mes Ibrahima NIANE et Bamba CISSE. Toutefois, nos sources nous renseignent que le Maire Mbaye DIONE était déjà longuement revenu sur la genèse et sa gestion de cette affaire, lors de la dernière session ordinaire du Conseil municipal de Ngoundiane tenue le 24 décembre dernier en présence du Sous Préfet de Thiénaba, Représentant de l’Etat et de l’ensemble du Conseil municipal. L’innovation lors de cette réunion du Conseil Municipal qui était consacrée à l’examen du Compte administratif de l’année 2015 et du Projet de budget 2017, était la diffusion en direct de toute la réunion sur les ondes de la radio municipale de Ngoundiane qui émet sur toute l’étendue du Département de Thiés.



Pendant cette session tous les intervenants y compris ses adversaires politiques qui étaient à l’origine de la plainte avaient tous salué la transparence et la qualité des documents présentés dont le Compte administratif 2015 qui comportait tous les détails des recettes et dépenses de la gestion. D’ailleurs pour les recettes, le Maire aurait rappelé que depuis son installation à la tête de cette ancienne Communauté rurale, le volume de recettes propres collectées par la Collectivité est passé de moins 60millions 2009 à plus de 375 millions en 2015 alors qu’aucune nouvelle carrière de basalte n’est implantée dans la commune depuis plus de sept ans. Et surtout grâce à ses recettes que l’équipe municipale a réussi à réaliser depuis sept ans de nombreux investissements sur fonds propres dans les domaines de l’eau, de l’électrification, des pistes, des infrastructures scolaires et sanitaires, une gendarmerie, une radio municipale, le soutien aux étudiants, aux femmes, aux daaras,,…



Il nous a été rapporté par des auditeurs de la radio municipale de Ngoundiane qui ont suivi en direct l’allocation du Maire Mbaye DIONE que l’émotion était vive et des larmes ont même été versées par d’honorables conseillers et autres participants dont un Imam tous touchés par le discours poignant du Maire qui est resté digne et sans compromission dans la gestion de ce dossier. En effet, il avait tenu d’abord à rendre grâce à Dieu Le Tout Puissant d’avoir apporté toute la lumière sur cette cabale et à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu durant cette épreuve. Il a ensuite regretté que ses adversaires politiques qui sont d’abord des parents proches soient manipulés par des lobbies politico affairistes pour l’anéantir en portant plainte contre lui et ses collaborateurs dans une affaire où il a été le premier à demander qu’une enquête soit effectuée sur les droits de stationnement. Et pour cela, il a rappelé que c’est lui-même qui avait désigné l’ensemble des membres de cette commission d’enquête dont deux parmi eux ont été manipulés pour accepter de porter cette plainte Il aurait toutefois décidé de les pardonner tous comme Le Prophète l’avait fait pour les mécréants à son retour victorieux à la Mecque mais aussi comme son vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké l’avait fait après sa victoire sur les colonisateurs.



Nous vous promettons de revenir prochainement sur ce dossier qui ne tardera pas à révéler les véritables commanditaires de ce complot politique.