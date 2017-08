Accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans : Le joueur de Navétanes risque 10 ans ferme

Assane Abdoulaye Dieng née le 11 juin 1986, footballeur de profession, a été attrait devant le juge statuant en matière de flagrants délits de Dakar pour les faits de viol pédophilie sur F. Sylla, élève en classe Cm1 et mineure de -13 ans.

Fatou Sylla a déclaré à la barre qu'elle connaît le prévenu car elle a l'habitude de fréquenter leur maison pour se tresser. Et un jour, ce dernier l'a appelée dans sa chambre où il l'a déshabillée avant de la violer. Il lui a remis de l'argent par la suite pour acheter son silence.

Assane a réfuté les accusations. Il a déclaré ne pas connaître la fille et c'est à la gendarmerie qu'il a su ce qu'on lui reprochait.

La grand-mère de la victime, représentant la famille, a expliqué qu'elle était en vacance au moment des faits. C’est à son retour qu’elle a amené la victime au poste de santé où le médecin a confirmé que la fillette n'était plus vierge.

Le ministère public a requis une peine 10 ans. L'avocat de la défense a sollicité la relaxe. Délibéré le 18 Août prochain.