Accusé d'avoir bénéficié des fonds de la caisse d’avance : Benoit Sambou se défend et charge El Hadj Diouf

Les militants et responsables de l’APR de Ziguinchor expriment leur indignation face aux déclarations de Maitre El Hadj DIOUF qui a indiqué, à l’occasion d’une sortie, que le Ministre Benoit SAMBOU était bénéficiaire des fonds cités dans l’affaire de la caisse d’avance de Dakar. Dans une note qui nous a été transmise, ces derniers de rappeler que le Ministre Benoit SAMBOU était Conseiller technique du Maire de la ville de Dakar de 2009 à 2012 et comme tout travailleur, il a bénéficié de salaire. Par conséquent, il n’a été, ni de près ni de loin, impliqué « dans cette vaste entreprise de soustraction frauduleuse des deniers publics savamment organisée depuis 2011 ».

« Nous disons à cet homme qui s’est auto proclamé avocat du peuple que la probité du Ministre Benoit SAMBOU et ses rapports vis-à-vis des deniers publics ne souffrent d’aucune contestation. Faisant sien les principes de gouvernance vertueuse et de reddition des comptes, il avait géré, avec beaucoup de satisfecit, de 2012 à 2014, les différents ministères qui lui étaient confiés sans qu’aucune faute de gestion ne lui soit reprochée ».

En tant qu’avocat de Khalifa SALL, ajoutent-ils « nous l’invitons à revoir sa ligne de défense qui consiste à citer, de façon mensongère, des noms de soit disant bénéficiaires laissant de côté, dans un but de manipulation de l’opinion, les véritables questions de fond soulevées par cette affaire. En l’espèce, la question est moins de savoir qui a bénéficié de cet argent, que de justifier les fausses factures produites par un GIE fictif pour couvrir le décaissement de 1, 800 milliard FCFA, de prouver la traçabilité du riz et du mil censés être achetés avec ce montant… »

Toute tentative de décrédibilisation du Ministre Benoit SAMBOU conclut la note ne passera pas