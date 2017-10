Accusations sur des marchés non approuvés par les autorités : le PADAER riposte

Le PADAER serait mêlé à des marchés non approuvés par les autorités. Des accusations rejetées par le PADAER qui estime que ces accusations sont sans fondement. Non seulement ces marchés sont approuvés par les autorités, mais mieux ils portent la signature du gouverneur et du ministre de l’économie et des fianances...