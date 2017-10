Accord tripartite : ASEPEX, TFO Canada et BID pour apporter un coup de pouce aux exportateurs sénégalais.

Dans le but de renforcer les capacités des exportateurs des pays en développement en vue d'accéder au marché canadien et aux marchés internationaux, l'ASEPEX en collaboration avec ses partenaires offrent des opportunités aux jeunes exportateurs sénégalais pour une meilleure ouverture dans le domaine de l'exportation et du commerce international. Ainsi après une formation qui a duré une semaine regroupant une trentaine de formateurs et étudiants sur ce domaine, une cérémonie est organisée pour remettre des diplômes aux récipiendaires. Ainsi ils comptent offrir une assistance technique pendant une année aux organismes de soutien au commerce ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises cherchant à exporter leurs produits au Canada et vers d’autres marchés internationaux.