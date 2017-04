Accompagné d'une très forte délégation , Me El Diouf le leader du PTP s'est rendu à Yoff

Accompagné d'une très forte délégation , Me El Diouf le leader du PTP s'est rendu cet après midi à Yoff, pour dira t-il "perpétuer la tradition, mais aussi et surtout venir recueillir des prieres" . Il faut aussi rappeler que le leader du PTP n'est pas un étranger á Yoff. En effet, entre la famille Laye et la famille de Me El Diouf, c'est une vraie relation d'amitié et de fraternité.