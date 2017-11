Accident sur le pont de Baïla : Un mort et plusieurs blessés

Un car de transport en commun a fini sa course dans le marigot de Baïla, localité située à 48 kilomètres au nord de Ziguinchor, dans le département de Bignona. Le drame qui est survenu en début d’après-midi d’hier, s’est soldé par un mort et plusieurs blessés.

Selon les populations qui ont secouru les victimes, le car ayant fini sa course dans le marigot est tombé du pont le surplombant. Il faisait partie d’un convoi de plusieurs cars transportant des pèlerins en provenance de la Gambie, et qui s'acheminaient sur Dianki, dans le département de Bignona.

Arrivé au pont de Baïla, petit et étroit au point de ne pouvoir supporter deux véhicules à la fois, le conducteur du premier car du convoi aperçoit un taxi « 7 places » dans le sens opposé. Il va ralentir pour lui céder le passage, et c’est ainsi que le deuxième car du même convoi, pris de court, va le percuter à l’arrière avant de l’entrainer dans le marigot...

Les populations de Baïla vont accourir pour sauver les victimes, aidées en cela par les agents du poste de santé qui vont être relayées 15 minutes plus tard, par les sapeurs-pompiers.