Accident de Diourbel ayant occasionné 9 morts et 26 blessés : Les chauffeurs condamnés à trois ans de prison

La justice a décidé de lutter contre l’insécurité routière en infligeant des peines exemplaires aux chauffeurs coupables de négligence dans les accidents mortels. Les premières victimes, les deux chauffeurs Thierno Ndiaye et Ibra Ndiaye, impliqués dans l’accident survenu à Diourbel et qui avait fait neuf morts et vingt-six blessés, ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement ce jeudi.