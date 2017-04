Accident de Bettenty : Macky Sall déclare les orphelins "pupilles de la nation"

Le président Macky Sall a déclaré vendredi "pupilles de la nation" 58 orphelins des femmes de Bettenty décédées dans l’accident maritime survenu lundi dans ce village de la région de Fatick (centre).



"J’ai demandé au ministre de la Famille d’inclure ces enfants dans le programme dédié aux pupilles de la nation. A partir d’aujourd’hui, le gouvernement les considère comme ses propres enfants et prendra en charge leur éducation jusqu’à ce qu’ils auront atteint l’âge de la majorité", a annoncé Macky Sall.



Il est arrivé vendredi, après 12 heures, à Bettenty, à la suite de la mort de 21 personnes dans le chavirement d’une pirogue dans ce village des Iles du Saloum.



Quarante-trois des orphelins ont moins de 10 ans, 13 autres ont un âge compris entre 11 et 18 ans. Deux autres encore sont âgés de 20 ans au moins.



A la suite de l’accident qui a coûté la vie à 21 personnes, des femmes pour la plupart, Macky Sall a remis deux millions de francs CFA à chacune des familles des victimes, et 500.000 francs CFA à chacun des quelque 50 rescapés du naufrage de la pirogue.



Ce soutien financier s’ajoute à la somme de 10 millions de francs CFA et aux 10 tonnes de riz remis en début de semaine aux familles des victimes par le ministre de la Pêche, Oumar Guèye, afin d’atténuer leur douleur.



Macky Sall a promis de veiller à ce que la sécurité soit renforcée dans les Iles du Saloum. "Nous allons prendre les mesures qu’il faut pour renforcer la sécurité dans cette zone frontalière", a-t-il assuré.