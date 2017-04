Accident au Sea Plaza : Les deux fiancés édifiés sur leur sort le 26 avril prochain

L’affaire de l’accident survenu le 10 avril dernier au Sea Plaza a été jugée hier, au Tribunal de grande instance de Dakar. A l’issue du procès, Mouhamadou Moctar Kébé et Khady Niang Diallo sont retournés en prison où ils sont depuis le 12 avril. Car le Tribunal des flagrants délits de Dakar a mis l’affaire en délibéré pour mercredi prochain. Le Parquet a demandé l’application de la loi. Durant les débats d’audience, les deux prévenus ont reconnu les faits.



Poursuivi pour abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire, Mouhamadou M. Kébé a reconnu avoir donné le volant à sa copine. Malheureusement pour lui, le drame est arrivé car en faisant marche arrière, la demoiselle a défoncé la façade en vitre du Sea Plaza. Puisqu’elle ne détenait pas de permis, elle et son copain ont été arrêtés par la police de Point E. A la barre, Khady Niang Diallo poursuivie pour conduite sans permis de conduire et dommage à la propriété mobilière d’autrui a plaidé coupable. Elle a expliqué s’être inscrite dans une auto-école il y a sept mois mais n’a pas reçu le sésame. Aussi-ont-ils exprimé leurs regrets, surtout que les dommages sont évalués à la somme de 200 millions de F CFA.



