Accident : Un camion sans frein crée un carambolage à Mermoz

L’irréparable a failli se produire juste devant la FKA. Un camion chargé de ciment a voulu se garer devant une maison en construction. Seulement ses freins ne répondaient plus et il a du coup heurté une voiture qui à son tour a reculé pour percuter une moto qui la suivait.

Heureusement qu'il y'a eu plus de peur que de mal. Une femme s'est extirpée de la voiture avec son bébé, sans aucun dommage.

Le camion qui n’était pas à sa première tentative pour se garer, mettait souvent des cales, car selon certains témoignages, ses freins sont défectueux. Une problématique qui remet encore sur la table la lancinante question de l’insécurité routière.