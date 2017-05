Accès frauduleux à un système de télécommunication : L’ex ministre Safiétou Thiam victime d’usurpation d’identité

L’ancien ministre sous Wade Safiétou Thiam, a été victime d’une tentative d’escroquerie. L’une de ses puces orange a été utilisée par de petits malfrats afin de soutirer de l’argent à ses proches. Les mis en cause B Coly, Amadou Bitéye et Ibrahima Diaw ont été attraits à la barre des flagrants délits hier pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, de complicité et d’accès frauduleux à un système de télécommunication publique à des fins personnelles. L’affaire n’a pas été débattue à fond pour la convocation de la partie civile et du mineur Baba Thiam au 12 Mai prochain.