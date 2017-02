Accès à l’eau potable : L’ANDS et le PEPAM signent un protocole d’accord de 350 millions

Le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement à travers le programme d’eau potable et d’assainissement du Millénaire (PEPAM) et l’Agence nationale de la statistique (ANSD) ont signé un protocole d’accord de 350 millions. Une enveloppe financière pour établir une situation de référence dans le domaine de l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène dans les 14 régions du Sénégal. Une enquête spécifique est mise en œuvre pour la collecte des informations auprès des ménages pour une bonne amélioration des conditions de vie des populations d’ici 2030.