Abus de confiance portant sur la somme de 30 millions : Plainte de fournisseurs contre la Direction de l’Agriculture

Un groupe de fournisseurs accusent la Direction de l’Agriculture pour escroquerie portant sur plus de trente millions de francs CFA. Ces fournisseurs disent être abusés par la direction de l’Agriculture. Des documents administratifs dont nous détenons copie attestent divers prestations de services fournies pour la Direction de l’Agriculture (réparations de véhicules, carburant, fournitures de bureau et même du cash) pour leur fonctionnement.

Apres service fait depuis plusieurs mois, les fournisseurs font des va et viens incessants.

Ils pointent un doigt accusateur sur le Directeur de l’Agriculture, la Chef du Bureau Administratif et financier et le Chef du personnel) qui s’accusent mutuellement.

En effet, ont leur propose un règlement à l’amiable avec une mise en place des intrants de la prochaine campagne agricole c'est-à-dire dans un an.

Mais les plaignants frustrés ne veulent pas l’entendre car, acculés par leurs créanciers.

Cette situation très inquiétante pousse les fournisseurs à faire de la dénonciation. D’ailleurs, «si aucune solution urgente et imminente n’est trouvée de la part des hautes autorités de l’Agriculture, le collectif compte saisir l’OFNAC et le Médiateur de la République. Une plainte sera déposée dans les prochains jours auprès du Procureur de la République pour escroquerie, abus de confiance». Ces fournisseurs ne demandent à ce jour, qu’à être payés pour honorer leurs engagements auprès de leurs bailleurs.