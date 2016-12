Abus de confiance portant sur 30 millions: les précisions du Directeur de l'Agriculture

Suite à l’information parue dans dakar.actu du 22 décembre 2016, faisant état d’une escroquerie et d’un abus de confiance, la Direction de l’Agriculture, par le biais de son Directeur, tient à apporter les precisions suivantes :

D’abord ces agissements sont le fait de Monsieur Maba DIOP, chef du personnel et qui avait en charge la gestion du parc automobile en cette qualité. Il en a profité pour conclure des contrats au nom de la Direction alors qu’il n’en a pas la qualité ni les prérogatives. La seule personne ayant la qualilé pour engager la Direction est le Directeur qui, aux yeux de la loi, en est l’administrateur des crédits.

Ensuite la Direction de l’Agriculture dans le cadre de l’exécution de son budget le fait selon les règles de la comptabilité publique, en d’autres termes selon celles définies par les finances publiques de notre pays (engagement, liquidation et paiement) et le paiement de ces dépenses se fait par virement dans leurs comptes bancaires. Même la Direction a été victime des agissements du sieur Diop.

Et enfin dès que la Direction a eu vent de ses agissements, elle a, par note de service n° 01580 du 20 septembre 2016, démis Monsieur DIOP de ses fonctions car ne saurait tolérer de tels agissement qui sapent l’image de notre structure.

Pour terminer, la Direction de l’Agriculture encourage toutes les victimes de ses pratiques à saisir les juridictions compétentes à cet effet.

Le Conseiller juridique de la Direction de l'agriculture