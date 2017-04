Abus de confiance : Le footballeur Souaré grugé à hauteur de 133 millions

Le footballeur Pape Ndiaye Souaré a été grugé à hauteur de 133 millions de FCFA par un entrepreneur, Ahmed Ndiaye. Par procuration, l’international Sénégalais active son cousin Mame Souaré afin qu’il porte plainte en son nom. Ce qui a abouti à l’arrestation de l’entrepreneur et son placement sous mandat de dépôt. Dans sa plainte Souaré explique qu’il voulait construire une villa à Ngor et était tombé d’accord sur le montant de 103 millions avec l’entrepreneur qui avait promis de livrer la villa en Septembre 2016. L’affaire a atterri au tribunal de Dakar et devra être au rôle aujourd’hui...