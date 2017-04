Abus de confiance : L'entrepreneur de Pape Souaré prend six mois avec sursis et une amende de 20 millions FCFA

Le procès qui opposait l’international sénégalais Pape Ndiaye Souaré et l’entrepreneur Ameth Ndiaye à qui il avait confié la construction d’un immeuble a été vidé hier par le Tribunal. M. Ndiaye a été reconnu coupable des délits d’abus de confiance et condamné à une peine de six mois de prison avec sursis. Il doit aussi allouer une somme de 20 millions de francs CFA au footballeur.



L'’entrepreneur n’a su respecter ses engagements vis-à-vis de l’international sénégalais qui lui avait confié la construction de son immeuble R+3. L’entrepreneur ne lui a pas livré à date échue. Ainsi, depuis septembre 2016, l’international sénégalais court derrière sa maison. C’est la raison pour laquelle il a du traîner en justice le sieur Ndiaye