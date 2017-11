Abubakari Yakubu est décédé à 35 ans

"Nous sommes tristes d'apprendre le décès de l'ancien médian du Ghana, de l'Ajax et de Vitesse Abubakari Yakubu. Nos pensées vont à sa famille. Puisse son âme reposer en paix", a écrit la fédération.



Le milieu défensif a débuté sa carrière à l'Ajax en 1999-2000. Il a joué 65 rencontres pour les Ajacides et remporté deux titres, en 2002 et 2004. Il a ensuite rejoint Vitesse, où il est resté cinq ans. Yakubu a mis un terme à sa carrière en 2009, après un test manqué à Munich 1860.



International à 13 reprises, il avait participé à la campagne qualificative au Mondial 2006 mais n'avait pas été sélectionné pour la première Coupe du monde de l'histoire du Ghana.