Absent depuis trois matches : Aliou Cissé a-t-Il oublié Mame Birame Diouf?

L'absence de Mame Birame Diouf dans le groupe de l'équipe du Sénégal pour la double confrontation face à l'Afrique du Sud a provoqué bien des commentaires. Cela fait trois matches que le joueur de Stoke City n'est plus appelé en sélection. Il a été convoqué contre le Burkina Faso les 2 et 5 septembre, mais "Diego" avait déclaré officiellement forfait. Un mois après, Mame Birame ne figure pas sur la liste des joueurs sélectionnés contre le Cap-Vert (victoire par 2-0), le 7 octobre dernier à Praia. Si Aliou Cissé se passe de Mame Birame Diouf, c'est pour convoquer un nouvel attaquant, Mbaye Niang. La venue de l'attaquant de Torino a coïncidé avec l'éviction de Diouf dans le groupe. Pis, son repositionnement en tant que piston en club n'est pas du goût de Aliou Cissé. "Le cas Mame Birame Diouf est un problème. Il ne faut pas se voiler la face", avait averti le sélectionneur des Lions, qui avait pourtant plaidé, au sortir de la CAN 2017, la bonne cause à l'endroit du joueur de Stoke. Mame Birame ne semble plus faire partie des maîtres-artificiers du sélectionneur national.