Abrogation de la loi sur la parité : Me El Hadj Diouf se fait tancer par les femmes de la majorité

Le député Me El Hadj Diouf, lors de la séance plénière pour l’examen du projet de loi portant Code électoral et portant refonte partielle des listes électorales, a tenu à défendre sa proposition de loi portant abrogation de la loi sur la parité. Devant le ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, il a martelé de nouveau que la parité est une injure faite à l’intelligence des femmes.

« Les femmes ne sont pas des handicapées qu’il faut aider. Elles occupent toutes les fonctions parce qu’elles sont intelligentes, elles se battent et elles sont nommées. Je veux des femmes véritablement méritantes. On ne vous a rien offert, dagnulène di nakh » (On vous trompe) » .

Suffisant pour s’attirer les foudres des femmes de la majorité surtout. Et c’est le député Oulèye Diao qui s’y est collée la première. « Si on nous trompe, dites à Macky Sall que la tromperie nous plait » dira t’elle.

Selon elle, c’est grâce à la parité que les femmes peuvent venir à l’Assemblée et défendre la base.

Aissatou Sow Diawara, député-maire de Golf Sud a pris le relais indiquant qu'à l’Assemblée ce sont les hommes qui s’absentent. Selon elle toujours, les femmes défendent la base prônant pour finir le renforcement de leur capacité.

Awa Guèye, Vice présidente de l’assemblée nationale pour finir, de dire que le projet de loi a été le fruit dune longue lutte des femmes qui se sont organisées et ont mené le combat qui leur a valu la présence de 64 femmes à l’hémicycle

« C’est un acquis démocratique et il n’est plus question de revenir en arrière » conclura t’elle.