Abordage entre un navire de pêche et une pirogue : Deux marins toujours portés disparus

Suite à un abordage entre un navire de pêche de 40 mètres et une pirogue de pêche traditionnelle, le Falcon 50 de la Marine nationale d'alerte à Dakar a été sollicité pour prendre part à une opération de recherche de deux marins-pêcheurs sénégalais, portés disparus suite à un abordage entre un navire de pêche de 40 mètres et une pirogue de pêche traditionnelle les 27 et 28 juillet 2017. Après réception d’une alerte du MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) de Dakar selon une source de l’État-major des armées, le Falcon 50 de la flottille 24F a ainsi mené plus de 13h de recherches sur deux vols, dont un en coopération directe avec le Patrouilleur de Haute Mer sénégalais Kédougou, assurant ainsi un maillage efficace de la zone de recherche.

L’accident est intervenu après que pris dans les filets de la pirogue, le navire de pêche, lancé à pleine vitesse, a fait chavirer cette dernière projetant ses 7 membres d'équipage à la mer et la brisant en deux. Cinq naufragés ont rapidement pu être repêchés, mais deux d'entre eux restaient introuvables.

La partie manquante de la coque de la pirogue a été rapidement relocalisée, malheureusement sans trace des 2 marins-pêcheurs disparus.