Abdourahmane Sow, coordinateur COS/M23 sur l'arrestation de Khalifa Sall : "Macky Sall a mis sous le coude des dossiers plus chauds"

Interviewé à Dakaractu, le coordinateur de la commission orientation et stratégie du mouvement du 23 juin s'est prononcé sur l'arrestation de Khalifa Sall. Sans langue de bois, Abdourahmane Sow qualifie l'incarcération du maire de Dakar dans l'affaire dite de la caisse de cabale politique qui ne dit pas son nom. Il en est convaincu car il estime que des dossiers plus chauds qui devaient faire l'objet d'une information judiciaire ont été étouffés par le président de la République. L'activiste annonce un grand rassemblement pour la libération du maire de Dakar.