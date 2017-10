Abdourahmane Ndiaye "Adidas" : "Revenu pour être au service de mon pays"

L'ancien coach des Lions du basket, Abdourahmane Ndiaye "Adidas" est bien partant pour une collaboration avec la Direction technique nationale (Dtn). "Je suis revenu définitivement et c'est pour être au service de mon pays. Maintenant, ce sont les dirigeants de la Fédération sénégalaise qui décident. Tout le monde connaît mon patriotisme, mon engagement pour le drapeau national. Il est temps de prendre notre destin en main", confie le technicien qui a servi pendant 23 ans dans le basketball français.

À propos d'un éventuel retour à la tête de la sélection nationale (après des passages éphémères en 2005, 2009 et 2010), Abdourahmane Ndiaye "Adidas" souligne : "Je ne vais pas faire de lobbying pour ça. Les gens de la Fédération savent que je suis là. S'ils ont besoin de moi, il n'y a pas de problème. Après ce qui s'est passé récemment (lors de l'Afrobasket 2017), nous nous devons de regarder devant et être positif".