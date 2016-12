Abdoulaye Wilane, sur un éventuel départ d’Aissata tall Sall du P.S : « Si c’est ça, bon débarras ! »

Le divorce semble être consommé entre Aïssata Tall Sall et le Parti socialiste. Suite à la livraison du journal « l’As » d’hier parlant d’un possible départ du député maire de Podor des rangs du Ps, la réaction de certains responsables socialistes ne s’est pas fait attendre. Hier en marge de la cérémonie commémorant le quinzième anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wilane porte-parole du parti n’y est pas allé par quatre chemins pour donner son opinion sur un possible départ d’Aïssata Tall Sall. Visiblement irrité par les récentes prises de positions de l’avocate, le maire de Kaffrine n’a pas mis les gants pour donner son sentiment sur un éventuel départ de Aïssata Tall Sall. «Je n’ai pas de commentaire sur ça. Et puis, si c’est ça, bon débarras !» a-t-il lancé d’un ton sec. Un sentiment que partage une bonne partie de l’establishment socialiste irritée par les prises de position de la robe noire.