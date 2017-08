Abdoulaye Wade : " Si les élections étaient transparentes, Macky Sall et ses alliés ne seraient même pas en troisième position "

Lors de son intervention face à la presse, Me Abdoulaye Wade a déclaré : " je suis revenu au Sénégal pour soutenir mon parti. Je suis venu aussi pour soutenir les partis membres de la coalition que je dirige. Je le dis et c'est ma conviction, si ces élections étaient transparentes, je vous le dis, le PDS et ses alliés seraient largement en tête. Macky Sall et ses alliés ne seraient même pas en troisième position. Mais puisque cela ne peut pas être appelé élections, je vous dis, nous avons notre opinion que nous avons transcrite dans un livre blanc qu'on va vous distribuer à chacun de vous. "