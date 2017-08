Abdoulaye Sow réélu à la présidence de la Ligue de football amateur

Le président de la Ligue régionale de football de Kaffrine (centre), Abdoulaye Sow, a été reconduit à la présidence de la Ligue de football amateur (LFA), vendredi, à l’issue d’un scrutin qui l’opposait à deux autres candidats.



Le président sortant a recueilli 208 bulletins contre 140 pour le président de la Ligue régionale de Thiès, Pape Sidy Lô, et 28 voix pour Abdou Athié, le 3-ème candidat en lice.



Elu en 2013, le président Sow, un proche du président en exercice de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans.



S’adressant avec des journalistes, à l’issue de son élection, il a remercié la famille du football amateur qui lui a renouvelé sa confiance, avant d’appeler les clubs concernés à voter pour le président sortant de la FSF, Augustin Senghor, également en quête d’un nouveau mandat.



Me Augustin Senghor, élu en 2009 et réélu en 2013, aspire à un troisième mandat à la présidence de l’instance dirigeante du football national.



Il sera opposé à deux autres candidats, à savoir Mbaye Diouf Dia, chargé des équipes de jeunes à la Fédération sénégalaise de football, et Louis Lamotte, ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).