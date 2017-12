Abdoulaye Matar Diop à l’opposition sur le dialogue : « Ne politisez pas cette affaire c’est à votre détriment »

Le Vice Président de l’Assemblée nationale Abdoulaye Matar Diop a tenu à conseiller l’opposition parlementaire en général et particulièrement sur le dialogue politique. Il leur a demandé de répondre aux réunions convoquées par le ministre de l’intérieur de d’éviter le boycott.

« Le dialogue suppose une confiance entre Gouvernement et toutes les parties au dialogue. On a parlé du consensus de 1992. Mais replacez vous dans le contexte de 1991 où Wade était ministre d’Etat ce qui avait facilité les choses. Tout s’est passé dans l’ancien appartement du Président Senghor. Votre désavantage, vous de l’opposition, c'est que vous ne pourrez jamais dire au ministre ce que vous voulez lui dire. Dès lors, si le ministre présente un texte aboutissant à un projet de loi, l’Assemblée va le voter et vous allez le regretter. Allez répondre aux réunions, dites ce que vous voulez, faites le prendre en charge, introduisez des amendements dans le projet et on le votera ensemble. Je vous conseille de ne pas politiser cette affaire c’est à votre détriment » leur a-t-il dit.

S’adressant au ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, il lui a aussi conseillé que quelle que soit la pression des circonstances, de ne pas être un ministre des élections ».