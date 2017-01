Abdoulaye Makhtar Diop condamne la ‘’judiciarisation’’ de la crise socialiste : « Le courage aurait été d’exclure Khalifa Sall et suite »

Rappelant avoir quitté le parti socialiste depuis belle lurette, Abdoulaye Makhtar Diop s’est, tout de même, octroyé le droit de donner son point de vue sur la crise qui le gangrène. Interpellé sur cette question au cours du « Grand Jury » de ce dimanche, le Grand Serigne de Dakar a choisi de parler de « grande déception ». Pour l’ancien ministre de Diouf « la judiciarisation de cette affaire est à condamner. La direction du Ps n'aurait pas dû porter plainte devant la justice ». Et de poursuivre : « on aurait pu régler cette affaire à l’intérieur », avant d’ajouter que « le courage aurait été de les exclure et de s’en tenir là. »



« Un jour, regrette Aboulaye Makhtar Diop, on dira que les socialistes ont condamné des socialistes ». Lui-même avait, par le passé, été victime d’agression avec à la clé 5 points de suture, mais jamais il n’a esté en justice alors qu’il était, en son temps, ministre de la République. Il lavera à grande eau le Procureur qui n’a agi que suite à une plainte déposée par des plaignants...