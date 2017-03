Abdoulaye Diouf Sarr sur l’affaire Khalifa Sall : « Le Président Macky Sall n’a rien à voir dans cette affaire »

Lors de l’Assemblée Générale de la mairie de Yoff le maire Abdoulaye Diouf Sarr est revenu sur l’actualité politique et la caisse d’avance de son homologue Khalifa Sall. Selon le maire de Yoff, il y a beaucoup de maires qui ignorent l’existence de caisse d’avance alors que le maire de Dakar a reçu 30 millions de Francs CFA.

« Khalifa Sall doit se justifier et expliquer comment il a dépensé l’argent. Il a soutenu qu’il a trouvé cette caisse d’avance à la mairie de Dakar et que ses prédécesseurs l’utilisaient mais lorsqu’il chassait les marchands ambulants, il n’a pas suivi l’exemple de ses ainés », a affirmé le ministre de la gouvernance locale Abdoulaye Diouf Sarr.

Poursuivant, il déclare qu’il n’a jamais eu de caisse d’avance dans la mairie de Dakar, ni de fonds politique. Il est important dit-il de poursuivre cette affaire car c’est une affaire de justice.

C’est dans ce contexte qu’il souligne que l’on n’a pas le droit de fermer les yeux sur cette jurisprudence et il est important de dire que le Président Macky Sall n’a rien à voir dans cette affaire ».