Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé : " Nous allons réhabiliter l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack d'ici 2018 "

Venu rendre visite aux différents foyers religieux de Kaolack, le ministre de la santé a annoncé la réhabilitation prochaine de l'hôpital régional de Kaolack. " L'hôpital de Kaolack mérite une véritable réhabilitation et nous allons nous y atteler pour que d'ici 2018, la structure sanitaire puisse changer de visage. "



Hormis l'hôpital régional de Kaolack, le ministre a informé qu'avec la réalisation prochaine du centre de santé de Médina Baye grâce au partenariat entre la commune de Kaolack et l'association des maires francophones, l'État s'est engagé d'équiper entièrement cette structure sanitaire pour le bien-être de l'ensemble des populations de Kaolack.



Abdoulaye Diouf Sarr s'est aussi rendu lors de son passage à Kaolack, à Médina Baye, Léona Niassène, Touba Ndorong, Kasnack et à Léona Kanène.