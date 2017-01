Abdoulaye Diouf Sarr au maire de Dakar : “ Khalifa Sall doit rentrer dans les rangs"

Abdoulaye Diouf Sarr s’est entretenu avec le journal Enquête plus suite aux agissements de Khalifa Sall. Par ailleurs, le maire de Yoff demande à son homologue de Dakar d’arrêter sa politique de victimisation et de rentrer dans les rangs. Sur ce, il déclare que jusqu'à présent, il n’y a pas de place de l’indépendance rénovée voire aménagée par Khalifa Sall. Rajoutant, il argue « pendant ce temps, l’Etat a terminé les travaux de la place de la nation. Les Sénégalais doivent se rendre à l’évidence : le maire de Dakar est dans une logique de politisation et de victimisation. Il doit arrêter et travailler». C’est dans ce contexte qu'il soutient que tôt ou tard, les Dakarois se rendront compte qu’il est temps de se lever pour travailler et arrêter les conflits. Le ministre de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire n’a pas manqué de confier qu’il a déjà gagné les législatives à Dakar qui se tiendront le 30 Juillet 2017.