Abdoulaye Diallo, gardien de but et homme du match : « Ça aurait pu être pire…»

Désigné homme du match à l’issue de la première sortie du Sénégal, le gardien de l’équipe nationale à titre personnel estime que c'est une bonne entrée en matière.

« Ça aurait pu être pire, mais le plus important c’est qu’on a gagné sans prendre de buts ce soir. Le prochain match sera un tout autre gros match, contre une toute autre équipe. On va savourer pour ce soir et passer demain à autre chose. Le match prochain sera tout aussi important que le premier, parce qu'en cas de victoire c’est la qualification et on va faire tout pour se qualifier dès le match contre le Zimbabwe... »