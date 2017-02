Abdoulaye Bathily sur sa défaite : « J’étais le meilleur candidat »

Rentré depuis hier à Dakar, Abdoulaye Bathily a été accueilli par les militants, responsables et sympathisants de son parti. « Dans une bataille comme dans une élection, il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Même si je n’ai pas été élu, tout le monde a dit là-bas que j’étais le meilleur candidat, même la presse internationale. Rien que cela est une victoire pour moi. Je suis content, je retrouve mon parti. », a déclaré Abdoulaye Bathily visiblement réconforté par la mobilisation spontanée de ses militantes et de ses militants.