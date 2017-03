Abdoulaye Baldé regrette les heurts entre policiers et conducteurs de "Jakarta" de Kolda

Le maire de Kolda (sud), Abdoulaye Baldé, a jugé "regrettables et malheureux" les échauffourées qui ont éclaté ces derniers jours dans sa ville entre la police et des jeunes, suite à un accident impliquant un conducteur de moto- "Jakarta’ et sa cliente.



Le conducteur de l’engin et sa passagère ont été blessées lundi, vers 21h, dans la zone de la gare routière, à hauteur du pont de Sinthiang Idrissa. Leur moto est tombée dans un ravin, sous le pont, à l’occasion d’une tentative de contrôle de la police, selon les conducteurs de motos-Jakarta.



Dans un communiqué parvenu à l’APS, la Police explique que c’est "lors d’une opération de sécurisation" que l’accident "s’est produit au pont de Sinthiang Idrissa".



"Un des agents de Police en service a sommé le conducteur de moto Jakarta de s’arrêter aux fins de vérification. Ce dernier a tout simplement refusé d’obtempérer et forcé le barrage de contrôle", explique le texte.



Il ajoute que le conducteur a "appuyé sur l’accélérateur et a voulu percuter volontairement l’agent de Police", contraignant ce dernier à "lui céder le passage".



"Roulant à vive allure, le conducteur a perdu le contrôle de sa moto et a pris le trottoir avant qu’il ne tombe" dans un ravin. "Secourus par les Sapeurs-Pompiers, le conducteur et son client sont évacués à l’hôpital de Kolda."



"Nous regrettons ces incidents malheureux. Nous ne voulons pas gérer ce genre d’incidents mais nous voulons nous concentrer sur l’avenir de cette ville et sur l’avenir des populations, notamment des jeunes", a dit M. Baldé.



Abdoulaye Baldé, qui est par ailleurs ministre de l’Environnement et du Développement durable, s’exprimait vendredi à Saly-Portudal (Mbour, ouest), à l’occasion de la revue annuelle de performance de son ministère.



"Je pense qu’il y a une accalmie, mais c’était quelque chose qu’il faut vite oublier, parce qu’il n’y a pas de problème particulier entre les forces de l’ordre et les populations. Surtout pas avec les conducteurs de moto +Jakarta+ qui sont sensibilisés", a expliqué le maire de Kolda.



A en croire l’élu local, les jeunes de la commune qui étaient impliqués dans ces incidents, ont eux-mêmes pris l’initiative de nettoyer toutes les artères de la ville. Cette initiative traduit "un esprit positif", a-t-il salué.



Abdoulaye Baldé dit avoir offert des gilets et des casques aux conducteurs de "motos-Jakarta" qui sont impliqués dans beaucoup d’accidents de la circulation.



"C’est un métier à risque pour lequel nous continuerons à les rencontrer et à les sensibiliser, pour leur demander de mener leurs activités dans la sécurité", a promis le maire de la ville de Kolda.