Abdoul Mbaye n'ira pas en coalition avec Ousmane Sonko

Ceux qui s'attendaient à une coalition entre Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko peuvent déchanter. Le leader du parti Action pour la citoyenneté et le travail (Act) a émis ses regrets de ne pouvoir aller en coalition avec le patron de Pastef/Les patriotes. Abdoul Mbaye estime que ce vœu de compagnonnage ne sera plus possible car Ousmane Sonko est déjà dans une autre coalition.