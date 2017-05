Abdoul Mbaye : L’égocentrisme d’un haineux (Par Gaston Mbengue)

Le jeu politique sénégalais est un vaste terrain sinueux où chacun a sa place. Nul n’en disconvient. Mais il commence à être perverti par des intrus dont le seul signe identitaire et l’unique programme sont la haine et la méchanceté pour avoir le mal de voir leur carence sanctionner par un limogeage. C’est indubitablement le drame de Monsieur Abdoul Mbaye. C’est à 60 ans qu’il se lance en politique non pour proposer une alternative mais pour solder honteusement des comptes contre celui qui le nomma Premier Ministre et qui, au bout d’une année, découvrit son incompétence et son incapacité dans le management des affaires publiques.



Pour juguler sa culpabilité de faussaire d’une relation conjugale où il s’est tristement singularisé par le faux et l’usage de faux, l’homme qui ne connait et ne veut que l’argent parce qu’étant banqueur et non banquier se donne pour mission de verser dans la l’inimité, expression totale d’un égocentrisme haineux. Et c’est triste de constater que cet homme ne veut être avec personne et veut que tout le monde soit avec lui, ce qui fait partager entre le rire et la rage car la haine n’habite pas tout le monde.



Sur le Pétrole et le Gaz dont il ignore tout à cause d’une carence et d’un manque de culture et de compétence, il plonge dans un océan de contre-vérités et d’accusations fausses alors que le Sénégal attend qu’il s’explique honnêtement sans détour sur le faux et l’usage de faux contre une femme avec qui il a divorcé. Celui qui manque de scrupule jusqu’ ‘à verser dans l’imposture et la forfaiture contre une ancienne épouse ferait pire si jamais il obtenait une minime responsabilité publique. Macky Sall a eu la présence d’esprit de flairer un aigrefin incompétent et condescendant pour prendre une mesure d’anticipation et d’avant-garde en le dégommant de la Primature.



Mais en fin stratège en manipulation frauduleuse, Abdoul Mbaye triche et se laisse aller à la facilité. Il est coupable de vente nébuleuse de 30 tonnes d’or à partir d’une compagnie minière qu’il quitte après avoir encaisser 20 milliards de f cfa ! C’est la simple histoire d’un voleur qui crie au voleur.



La haine ne fait pas le jeu politique. C’est le sens de l’intérêt national, du patriotisme et du sacerdoce qui fait les grands hommes politiques. J’invite Abdoul Mbaye à s’inspirer la loyauté et du sens de responsabilité de l’actuel Premier Ministre Mouhammed Boune Abdallah Dionne fécond laboureur au champ fertile de production de biens et d’intérêt national. Le gouvernement qu’il dirige est à l’œuvre avec des Ministres comme Aly Ngouille Ndiaye, travailleur inlassable dont l’action ministérielle s’accommode de résultats et de compte-rendu.



Le seul mal politique de Abdoul Mbaye est d’avoir été limogé avant qu’il ne fasse, sous le couvert de l’Etat sénégalais, du faux et usage de faux comme il l’a fait aussi bien avec son épouse qu’avec cette compagnie minière qu’il exploita louchement pour s’enrichir en milliards. Son drame est de voir l’équipe gouvernementale, sous l’inspiration du Président Macky Sall et sous le management du Premier Ministre Mouhammed Boune Abdallah Dionne avancer sans lui dans le navire qui mène vers l’Emergence. Après avoir chanté Macky Sall de 2012 à 2013, il l’attaque et le diabolise car n’ayant pas joui de complaisance et de favoritisme pour endiguer son incompétence.



Heureusement que Macky Sall ne s’attarde pas sur les mesquineries de maitres- chanteurs, étant plus préoccupé par la poursuite du Plan Sénégal Emergent, par la consolidation des acquis, par l’élargissement de la politique sociale et par la transformation de la physionomie du Sénégal grâce aux infrastructures routières, scolaires, universitaire, énergétiques et hydrauliques. Le reste incarné par Monsieur Abdoul Mbaye n’est que de la basse tartufferie.



Gaston Mbengue



Président du Mouvement Nangu Dogalu Yalla