Abdoul Mbaye : « Je lance un appel aux marabouts pour qu’ils ramènent à la raison Macky Sall »

L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye présent à la conférence de presse des élus de la ville de Dakar, a lancé un appel aux chefs religieux pour raisonner dira-t-il le Président Macky Sall. Cela avant qu’il ne soit trop tard.

« Je suis venu par solidarité au maire et participer à quelque chose d’important, c’est le réveil citoyen auquel on assiste et qui est nécessaire à notre démocratie. Le Sénégal ne sera pas une démocratie tant que nous aurons une assemblée à l’ordre de l’exécutif, nous n’accepterons plus cet acharnement sur des potentiels adversaires politiques. Pourquoi la politique n’a jamais été source de guerre civile dans notre pays, c’est parce que l’on sait la force du vote. Je lance aussi un appel aux religieux, pour qu’ils dialoguent avec le Président » a-t-il dit.