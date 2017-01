Abdou Ndéné Sall, Secrétaire d’Etat : « On n’est pas allé en France pour sauver Alstom… C’est ceux qui ne connaissent pas qui parlent… Nous perdons annuellement 100 milliards…»

Qu’est ce qui vous a marqué le plus en 2016 ?



Ce qui m’a marqué le plus c’est la deuxième année pleine du PSE. Et vous avez vu tous les résultats. C’est une révolution dans tous les secteurs. À cause d’un programme cohérent, le President a pu sur les 4 années, mobiliser 5 000 milliards comparé aux 3 450 milliards mobilisés sur 12 ans par le régime passé. Si on fait la corrélation, le Président mobilise 100 milliards par mois à peu près et quatre fois que les régimes passés annuellement.

(…) Nous avons amélioré sensiblement le niveau des populations.

Quand je prends l'enseignement supérieur nous serons à 32.000 lits. Sur les quatre ans nous avons mis dans ce secteur 452 milliards. Vous avez vu le projet Ter, nous avons, quand même avec l’appui du Président qui a imaginé ce TER, sur deux ans réussi à monter ce TER.



Mais parlons du montant alloué à ce TER qui est colossal. Est-ce une priorité ?



Non, c’est le coût réel parce que nous avons fait un appel d’offres en bonne et due forme. C’est un projet qui a eu une attraction importante, et nous avons vu la meilleure entreprise du monde venir au Sénégal pour nous accompagner. Et puis cet appel d’offres est transparent à cause de son financement. C’est la BID qui a financé 240 milliards, la BAD 120 milliards, la France dans le cadre de l’AFD 65 milliards et enfin le Sénégal 150 milliards. Si on voit la structure, la France n’est pas leader de ce financement, tous les autres bailleurs ont financé plus que la France.

Ce n’est pas à cause du financement que le projet a été attribué à des entreprises françaises, mais à cause de l’appel d’offres. Ce sont les gens qui ne connaissent pas qui parlent, au lieu d’aller se renseigner parce que l’information est publique. S’ils vont au ministère, à l’APIX ou auprès des ingénieurs sur ce projet, ils pourraient se renseigner. Quand tu prends de l’argent auprès des bailleurs de fonds, mais tu es limité.

Quand je vois des gens comparer notre projet TER au le TGV au Nigeria…mais ce n’est pas la même chose, eux ils ont une seule voie standard électrique, ce n’est pas bi mode, et c’est à peu près sur 197 kilomètres. Nous avons 110 kilomètres, les gens disent nous avons 55 km, non nous avons 55 km fois 2. Nous avons deux voies standard. En plus nous sommes en pleine ville. Pas en rase campagne. Et sur ce coût nous devons intégrer que nous allons payer 45 milliards pour la libération des emprises. Nous avons 14 gares. Notre train est deux fois plus moderne que celui du Nigeria.

J'ai entendu dire que les Chinois ont proposé cela, les français cela. Personne ne peut faire une différence puisqu'aucune entreprise n'a soumissionné sur la totalité du projet. Le Président a demandé que sur le marché des gares, le Lot 4 soit réservé aux entreprises sénégalaises. Ce marché de 28 milliards devra être réservé aux marchés communautaires.



Quid de la transparence des marchés et de la polémique sur Alstom ?



Dans ce Sénégal, personne ni le Président, ni un ministre ne peut donner un marché parce qu’il y a la réglementation, il y a un cahier de charges donné. Pour Alstom, 15 trains c’est un petit marché, ils ont une commande de 1 000 trains, nos 15 trains ce n’est rien par rapport à leurs commandes. Les gens racontent des histoires dans ce pays. On ne va pas en France pour sauver Alstom. En France seulement, ils ont une commande interne de 1 000 trains, les gens racontent des histoires et il faut même que l’on négocie pour que nos 15 trains commandés soient mis dans la ligne de fabrication. C’est 26 mois pour pouvoir livrer.

Pour ce TER la première question qui s’est posée c’est est ce qu'il répond à un besoin spécifique. La réponse c’était oui, parce que nous perdons annuellement 100 milliards à cause des embouteillages à Dakar; Dakar c’est 66% des activités économiques concentrées à Dakar et c’est 40.000 immatriculations par année. On ne peut pas aller à l’émergence avec cette perte de temps énorme au niveau du transport.

Ce projet est économiquement viable. Avec le TER, pour 350 francs vous pourrez aller aux baux-maraîchers en 10 minutes. Le TER va jusqu’a Diamniadio, ce qui est extrêmement important. Il y a des activités qui se créeront au niveau de la seconde ville, il faut donc un transport capacitaire, sûr et confortable pour relier l’ancienne ville et la nouvelle. Et ca réglera la mobilité entre Dakar et sa banlieue.

Ce projet est financièrement viable parce qu'avec une capacité de 115.000 voyageurs et avec les prix qui sont proposés, nous aurons une rentabilité financière de 15%. Nous avons pris du crédit à un taux concessionnel de 2%. Donc le projet se paiera sans problème, et nous n’avons même pas intégré les 100 milliards de perte.

Nous avons également les moyens de financer ce projet, puisque les bailleurs nous ont fait confiance. En plus nous avons cerné tous les risques.