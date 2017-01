Abdou Mbow sur les critiques adressées au discours du PR du nouvel An : « Je pense que nos amis vivent dans un autre Sénégal, nos chiffres (…) en 4 ans »

Les critiques de l’opposition contre le discours du Chef de l’Etat Macky Sall n’ont pas laissé de marbre le Vice Président de l’Assemblée Nationale Abdou Mbow. Invité du plateau spécial de la rédaction de Dakaractu, il a noté que ses co-débatteurs vivaient d’après lui dans un autre Sénégal, « dans une autre planète ».

« Ils ont dit qu’aucun tracé de route n’a été fait depuis que le Président est là. On a des chiffres (…) en 4 ans on a fait 1295 km de pistes, pour l’autoroute on a fait 36 km. Pour les ponts en 4 ans on en a fait 12 » dira t’il, tout cela au « delà de la moyenne mondiale »

Par rapport à l’endettement, Abdou Mbow assure que la moyenne en Europe est de 86%, en Afrique pour être surendetté il faut arriver à 70%. Le Sénégal est à 59% en dette intérieure et extérieure cumulée. « Et l’essentiel de la dette est en dépense d’investissement ».

« Le TER est un projet novateur et que l’on va accueillir avec enthousiasme. Le président a une vision » laissera t’il entendre aussi sur ce projet.

Abdou Mbow a fini par magnifier l’annonce du Président de réduire le coût de l’électricité pour alléger les ménages. « Il est en train de travailler à satisfaire cette demande sociale » dira t’il



« L’État n’a pas pour mission d’enrichir le patronat extérieur »



Son collègue à l’Assemblée, le député de Rewmi Samba Bathily de rappeler que les sénégalais ne mangent pas des chiffres, ni des taux de croissance.

« Quand vous descendez dans les zones reculées vous voyez que les gens souffrent. Il y a des projets et c’est le patronat étranger qui en bénéficie. Le projet du TER n’est pas une priorité des sénégalais, je m’attendais à ce que le Président prenne une mesure forte pour les retraités qui ont des rentes. Qu’il nous parle dune vraie politique d’habitat social, le sénégalais moyen aurait pu avoir un logement à moindre coût ».

Revenant sur le projet du TER, il laissera entendre que « l’état n’a pas pour mission d’enrichir le patronat extérieur » mais plutôt d’appuyer « le notre pour permettre à ce pays de décoller ».