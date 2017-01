Abdou Mbow sur l’affaire Yawuz Selim : « L’État du Sénégal a été courageux… »

La fermeture annoncée des écoles Yawuz Selim et le changement de son management a été au centre des débats lors du plateau spécial organisée par la rédaction de Dakaractu. Si Alinard Ndiaye du PDS trouve que le Sénégal essaie de protéger ses intérêts dans cette affaire, Abdou Mbow lui de dire que l’État a été courageux dans ce dossier.

« L’État du Sénégal a été courageux vis à vis de l’Etat Turc. Avant le coup d’état turc on avait saisi notre pays pour la fermeture de Yawuz Selim, et notre pays a imposé a l’État Turc de créer une fondation pour éviter la fermeture » a-t-il révélé.

Selon lui Macky Sall a imposé que les sénégalais qui y travaillent y restent et que la qualité de l’enseignement soit maintenue.