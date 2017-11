Abdou Mbow : « On a injecté à Touba de 2014 à aujourd’hui 3 milliards de francs CFA en budget eau et assainissement »

Le Gouvernement a injecté à Touba en budget eau et assainissement, 3 milliards 29 millions de FCFA. Une révélation du député Abdou Mbow, Vice Président de l’Assemblée. « On a injecté 500 millions en 2014. En 2015, 1 milliard 29 a été mis en place. 650 millions en 2016, et en 2017, l’État a injecté 400 millions. Pour cette année nous en sommes à 314 millions, ce qui fait un total de 3 milliards 29 millions de francs CFA ». Il s’exprimait lors du vote du budget du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement. Un budget qui a connu une hausse de 87% en valeur relative passant de 40 milliards, 971 millions à 105 milliards.