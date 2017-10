Abdou Latif 1, Abdou Latif 2 : A qui se fier ?

En écoutant ce matin le ministre de la culture M. Abdou Latif Coulibaly, parlant du Monument de la Renaissance Africaine, comme « Dafa beuryy keemaamnne » et qu’il « Représente une symbiose de toute la culture sénégalaise » nous nous sommes posé une première question : De quel Abdou Latif Coulibaly interroge – t- on a la radio ?

Ni la morale, ni l’éthique, ni le bon sens ne peuvent expliquer ce revirement non pas à 360 degré mais a 720 degré. Ce Monsieur s’est renié à deux reprisses sur cette question.

Nous ne reviendrons pas sur ses prises de positions à travers ses écrits et au cours de nombreuses émissions où il a été invité.

Il est vrai que si on entre dans un gouvernement on assume et partage la solidarité gouvernementale mais on attendait le Ministre de la Culture sur une autre approche que celle « d’un enfant ébahi » par cette « belle découverte ».

A-t-on une fois empêché à M. COULIBALY de visiter le Monument de la Renaissance durant le règne d’Abdoulaye WADE ?

Pour ses critiques d’alors et la véracité de ce qu’il disait a – t- il une seule fois demandé plus d’informations sur ce projet de Monument de la renaissance Africaine ?

Et depuis quand êtes-vous devenu un critique dans le domaine de l’art ?

Aujourd’hui que ce Monument est en place, avec le coût discutable de sa réalisation, le débat et la réflexion devrait plutôt être sur la gestion rationnelle de cette infrastructure et éviter qu’il ne soit un gouffre pour nos pauvres finances publiques.

D’où cette question somme toute légitime : A quel Abdou Latif se fier ?



Babacar Diagne

babacar.diagne@gmail.com