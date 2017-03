Abdou Lahat Fall (Cojer/ Diourbel) « Mame Marème Babou est instrumentalisée par des responsables tapis dans l’ombre du Palais de la République »

Il est monté au créneau pour exiger la discipline de parti. Abdou Lahat Fall, coordinateur départemental de la Convergence des jeunes républicains de la région de Diourbel invite le chef de l’État à siffler la fin de la recréation. « Ce qui est noté dans l'APR est inadmissible. Les aînés se déchirent et les jeunes aussi. On doit plutôt se consacrer sur comment donner le plus de voix au président des lors prochaines échéances ». Ce membre du secrétariat de la COJER nationale a fustigé le comportement de Mame Marème Babou lors des violences de Fimela. Abdou Lahat Fall avance que des responsables de l’APR sont derrière pour tirer les ficelles. Une instrumentalisation qu’ils ne laisseront pas passer, car estime-t-il, « même si Thérèse Faye devait quitter la tête de la Cojer, personne ne voterait pour Mame Marème Babou, car elle aussi est originaire de la région de Fatick or, le Sénégal ce n’est pas seulement la région de Fatick ». L’ambition de ce jeune républicain est d’œuvrer pour le développement de Diourbel lui qui compte beaucoup sur le soutien des responsables politiques de la région comme Dame Diop, Malick Fall et Moustapha Guèye appelle aussi Mme Aminata Tall présidente du Cese, à ratisser large pour faire de Diourbel le fleuron de la réélection du président en 2017 et 2019. Pour cela des actions sont en train d’être menées pour sensibiliser la population sur les listes électorales.