Abdou Lahad Seck Sadaga finance 400 femmes à hauteur de 40 millions de F Cfa

Par l'entremise d’une banque de la place, le député Abdou Lahad Séck Sadaga a procédé au financement à hauteur de 40 millions de Fcfa, de 400 femmes appartenant à des associations évoluant dans Touba. Une cérémonie de remise de chèques s'est déroulée le week-end dernier à Guédé en présence de plusieurs responsables politiques de l’Apr. Il a profité de l’occasion pour sensibiliser les populations autour de la nécessité d’aller s’inscrire sur les listes électorales.

« Nous ne laisserons aucun militant de l’Apr tranquille tant que le plein n’aura pas été fait. Tout le monde aura sa carte d’identité biométrique. Et pour cela, nous avons décidé de louer 5 véhicules et recruté 20 personnes pour accompagner les personnes qui nous sont favorables. Un nombre impressionnant de citoyens a été inscrit. Nous devons au Chef de l’Etat une victoire retentissante vu les belles réalisations qu’il a faites à Touba. Il a investi 11 milliards dans l’assainissement avec l’érection de bassins et d’un centre d’épuration, il a décrété férié le jour du Grand Magal et il a, dans son programme, un projet d’autoroute de plus 400 milliards, d’un hôpital de 40 milliards. Vraiment nous n’avons plus le droit de perdre! » Sadaga d’assurer que le soutien des chefs religieux est acquis.

Le responsable politique s’engage à poursuivre ses tournées au niveau des commissions. La dernière, signale-t-il, a été faite en compagnie de Mor Seck, ancien directeur de la Maison de l’Outil, qui s’est engagé à travailler la main dans la main avec lui, avant d’inviter les autres leaders à suivre la même dynamique.​