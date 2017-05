Abdou Lahad Mbacké Ndoulo traite les leaders de l'Apr de Mbacké et Touba de torchon et invite le Président Sall à se méfier d'eux

Connu pour ses sorties musclées à l'encontre de ses cibles, Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo n'a pas dérogé, une fois de plus, à sa règle. Cette fois, ce sont les responsables politiques de l'Apr de Mbacké et de Touba qui en ont pris pour leur grade.



En assemblée générale à Mbacké dans le cadre du déroulement des activités politiques de '' Takhaw Falaat Macky Sall en 2019'' , le chef religieux n'a pas hésité à traiter de ''torchon '' ces derniers, les accusant d'être les uniques responsables des défaites du Président Macky Sall dans la cité religieuse de Touba et dans le département de Mbacké, de manière plus générale. Pour lui, l'Apr aurait pû mieux se comporter si elle était entre d'autres mains. Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo de s'offrir en alternative pour sauver la mise.



Interpellé sur les législatives, le Mbacké-Mbacké souhaitera qu'aucune erreur ne soit faite dans le choix des hommes à inscrire sur la liste départementale. '' Si le Président Sall fait de mauvais choix, il sera l'unique responsable de la défaite qui l'attend. Il ne faudra point que soient choisies des personnes juste parce qu'elles s'appellent tel ou tel. ''



Il s'attaquera, pour terminer, à l'opposition réunie au sein de Manko Taxawu Sénégal en déclarant que chacun de ses leaders a traîné des casseroles.