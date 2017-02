Abdou Karim Sall dément l'existence de commissions fictives et déclare 254 000 inscrits dans le département de Pikine

C'est accompagné de l'Alliance des Cadres républicains de Benno Bokk Yakaar et de 11 partis alliés que Abdou Karim Sall a effectué ce week-end une tournée au niveau des commissions de confection de cartes d'identité biométriques et d'inscription sur les listes électorales. Un moment mis à profit par le responsable politique et Dg de l'Artp pour démentir les accusations selon lesquelles des commissions fictives ont été installées par le régime en place. Il s'agit, selon lui, de propos fallacieux distillés par un responsable politique en la personne du nouveau coordinateur du Pds à Pikine en quête de popularité. Abdou Karim Sall de mettre l'opposition sur ses quatre. ''L'administration est transparente. Il n 'y a pas de commissions fictives . Ce qui va se passer lors des élections législatives démontreront à suffisance que le Bby est majoritaire. Il ne faut justifier ses prochains échecs par ses affabulations ''.





Abdou Karim Sall , au vu du rythme des opérations d'inscription, se rejouira du flux. '' Nous avons dépassé le cap des 254 000 inscrits dans le département de Pikine. Si on se réfère à l'ancien fichier qui était de l'ordre de 500 000, nous pouvons dire que nous avons la moitié ''. Il prévoit un nombre largement supérieur à la fin des opérations. Pour ce faire, un plan de travail visant à trouver solutions aux impairs d'ordre logistique qui peuvent exister dans certaines commissions installées dans les arrondissements sera déployé, a-t-il notamment ajouté. Un groupe électrogène sera installé au niveau de la préfecture mais aussi dans les trois arrondissements pour juguler les carences électriques qui peuvent surgir parfois.