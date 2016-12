Abdou Karim Fofana, directeur du patrimoine bâti de l’Etat : « Pourquoi c’est difficile de trouver un siège au Hcct»

Dans un entretien avec « EnQuête », le Directeur de l’Agence du patrimoine bâti de l’Etat s’est prononcé sur les difficultés de l’Etat à trouver un siège au Hcct. « Nous y travaillons, le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) est une institution importante dont le logement est délicat. Il fait partie des institutions citées dans notre constitution à côté du président de la République, du Premier Ministre, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique, Social et Environnemental et du Conseil Constitutionnel. Son logement nécessite une attention particulière. Nous collaborons avec l’équipe du Président Ousmane Tanor Dieng et espérons pouvoir satisfaire cette demande dans les plus brefs délais » dira t’il.

La difficulté à trouver un siège à cette institution ajoutera t’il, réside dans le fait que les bailleurs ne construisent pas en prévoyant une salle plénière pouvant accueillir 200 personnes.

« Il faut trouver un bâtiment autonome qui puisse accueillir environ 200 personnes au minimum avec des normes de sécurité spéciales et une salle plénière. Ce dernier critère est le plus difficile parce que quasiment, aucun bailleur ne construit son immeuble en y prévoyant une salle plénière pouvant accueillir 200 personnes » fera t’il savoir.