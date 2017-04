Abdou Karim Fofana : " Je n'ai pas ouvert cette permanence pour combattre Pape Maël Diop ni Dr Malick Diop "

Abdou Karim Fofana n'a pas été long. Lors de son temps de parole à l'ouverture de la permanence de l'APR, Karim Fofana a appelé les militants et responsables de l'APR à l'unité et à travailler main dans la main.

Karim Fofana de rappeler une chose et se veut clair " je veux qu'une chose soit claire. Je n'ai pas ouvert cette permanence pour combattre Pape Maël Diop, ni le Dr Malick Diop. Je suis un militant de l'APR et Pape Maël et Dr Malick Diop sont mes grands frères. J'appelle les militants à travailler avec ceux de Pape Maël mais aussi avec ceux de Benno Bokk Yakaar. Je ne refuse pas de me ranger derrière mais en tout cas, sur le travail de terrain, je serais toujours devant car je sais que y'a que le travail de terrain qui peut faire gagner le président Macky Sall. Je suis un jeune militant et mes grands frères, je les appelle à travailler ensemble pour la victoire du Président Macky Sall. Je remercie tous les responsables présents. Je suis content parce que vous êtes venus nombreux me témoigner de votre soutien et de votre sympathie. Je suis touché et je vous serais reconnaissant. Je remercie tous les militants pour la très forte mobilisation et je les appelle à travailler avec quiconque voudra fortifier le travail du président Macky Sall et notre Parti Apr."