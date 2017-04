Aba No Stress en phase de rejoindre la 2STV?

Démissionnaire de la SENTV, Aba No Stress va sans doute atterrir à la 2STV. Selon une source de People.sn, Aba No Stress serait en négociations très avancées avec la télévision de El hadj Ndiaye après avoir quitté Bougane Guèye Dany.

Sur cette image que nous vous montrons, Aba No Stress est assis avec son idole et chanteur Wally Ballago Seck, mais aussi avec Abdoul Ndiaye, le fils de El hadj Ndiaye et Directeur à la 2STV.

Les trois hommes sont-ils en train d'échanger sur l'avenir de Aba No Stress? Le temps nous le dira...