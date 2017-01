AVALANCHE EN ITALIE : Un ressortissant sénégalais du nom de Dame Faye décédé dans le drame de l'hôtel Rigopiano

Selon les informations de Libération un ressortissant sénégalais du nom de Dame Faye est décédé dans le drame qui secoue l'Italie plus précisément hôtel Rigopiano enseveli par la neige dans les Abruzzes. Les recherches se poursuivaient encore pour retrouver 23 personnes disparues dans l'hôtel de luxe dévasté par une avalanche, dans le

centre du pays. Les secouristes ont retiré des décombres cinq corps sans vie et onze rescapés. L'espoir de retrouver de nouveaux rescapés s'amenuise d'heure en heure à Farindola (Italie) et les secouristes savent qu'ils doivent faire au plus vite. Au total, onze survivants, dont quatre enfants, ont été tirés entre vendredi et samedi matin des décombres de l'hôtel Rigopiano, une structure de trois étages entièrement ensevelie par la neige à la suite d'une avalanche dans le massif du Gran Grasso (région des Abruzzes), mercredi après-midi.

Mardi dernier, un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter frappait notamment la région des Abruzzes. Ce qui aurait provoqué l'avalanche. En plus des onze rescapés, les secouristes ont retrouvé cinq corps sans vie, dont les parents d'un des enfants secourus. Ils recherchaient toujours 23 disparus, dont les parents d'un autre enfant. Les pompiers ont annoncé samedi avoir extrait quatre autres survivants, deux femmes et deux hommes, de l'hôtel de luxe. Un homme a été extrait vers 6 heures, les trois premiers ayant été sorties vers 3 heures. Tous les enfants ont été sauvés.